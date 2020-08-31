Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020860 Уникальный номер закупки Номер закупки п. 150 ЗМС Наименование закупки Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы

Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы Юридический адрес 629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона Почтовый адрес 629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона Контактный телефон +7 3496 37-16-20 Адрес электронной почты Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беляева Юлия Стефановна Место рассмотрения заявок Ноябрьск Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС) Дата и время окончания срока приема заявок 31.08.2020 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020860 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС) Ноябрьск Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС) Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан