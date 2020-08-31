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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020860Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП020860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    п. 150 ЗМС

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.08.2020 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 14:00 GMT +331.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020860Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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