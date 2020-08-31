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Номер извещения
ГП020860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.08.2020 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Стефановна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 14:00 GMT +331.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020860Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчета нормативов допустимых выбросов (НДВ), разработка и согласование мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ, разработка и утверждение программы экологического контроля (ПЭК) для объекта НВОС № 98-0214-001702-П (ПрЭО "ВН", Чаяндинский сетевой район, Республика Са-ха (Якутия) (п. 150 ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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