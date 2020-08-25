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    Главная / Торги / Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8

    Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 06:0025.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8г.Омск, ул.Лизы Чайкиной, 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009406812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    357 (357-1708-20)

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.08.2020 10:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Приложение_1_Столовая_Вид_2.pdf

    Приложение_1_Столовая_Расстановка.pdf

    Приложение_3_Формы_документов.doc

    Приложение_1_Столовая_Вид_1.pdf

    Приложение_1_Столовая_Вид_3.pdf

    Приложение_1_Характеристики_оборудования.docx

    Приложение_2_Проект_договора_(поставка_оборудование_к_столовой).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Юридический адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Почтовый адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Контактный телефон

    +7 3812 54-10-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@omskelectro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Омск, ул.Лизы Чайкиной, 8

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406812Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8г.Омск, ул.Лизы Чайкиной, 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8

    Начальная цена

    2 556 611,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Адрес местонахождения

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовых электрических приборов"

    Кол-во: 1.00000

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