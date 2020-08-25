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Номер извещения
32009406812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
Почтовый адрес
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
Контактный телефон
+7 3812 54-10-24
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@omskelectro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Омск, ул.Лизы Чайкиной, 8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для столовой по адресу г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 8
Начальная цена
2 556 611,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКЭЛЕКТРО
Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО
Адрес местонахождения
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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