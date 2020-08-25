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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009406099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шлифовальной бумаги Presi или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 09:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пигилова Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шлифовальной бумаги Presi или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шлифовальной бумаги Presi или эквивалент
Начальная цена
971 216,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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