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Номер извещения
ГП020854
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 08:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650023, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРЗАВОДСКАЯ, ДОМ 9, ОФИС 1
Почтовый адрес
650023, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРЗАВОДСКАЯ, ДОМ 9, ОФИС 1
Контактный телефон
+7 3842 45-40-75
Факс
Адрес электронной почты
sbit-nk@kemmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Глушков Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Поставка металлопроката для ООО "Кемеровский машиностроительный завод"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для ООО "Кемеровский машиностроительный завод"Кемерово
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 09:0024.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020854Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для ООО "Кемеровский машиностроительный завод"Кемерово
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 13:0024.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020854Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для ООО "Кемеровский машиностроительный завод"Кемерово
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для ООО "Кемеровский машиностроительный завод"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
650023, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРЗАВОДСКАЯ, ДОМ 9, ОФИС 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1382.2
Кол-во: 11264.5
Кол-во: 24529.7
Кол-во: 18.8
Кол-во: 9336.2
Кол-во: 610
Кол-во: 111.2
Кол-во: 1000
Кол-во: 2470.5
Кол-во: 378.8
Кол-во: 145.8
Кол-во: 1899.5
Кол-во: 1510
Кол-во: 89.4
Кол-во: 699.4
Кол-во: 690.9
Кол-во: 1654.1
Кол-во: 1875.4
Кол-во: 149.4
Кол-во: 1640.9
Кол-во: 2744.9
Кол-во: 225.6
Кол-во: 653.2
Кол-во: 4559.6
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