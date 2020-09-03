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Номер извещения
32009406407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт фрезерных станков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
17.08.2020 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт фрезерных станков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 06:00 GMT +303.09.2020 06:0003.09.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406407Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фрезерных станков620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 16:0014.09.2020 16:0014.09.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009406407Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт фрезерных станков620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
15.09.2020 10:0015.09.2020 10:0015.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009406407Дата и время проведения Ремонт фрезерных станков620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 16:0016.09.2020 16:0016.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406407Подведение итогов не позднее Ремонт фрезерных станков620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фрезерных станков
Начальная цена
12 800 620,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 800,62 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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