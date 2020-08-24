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Номер извещения
32009406413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка муфельной электропечи, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 09:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка муфельной электропечи, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406413Подведение итогов не позднее Поставка муфельной электропечи, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфельной электропечи, проведение пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Начальная цена
561 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
50%
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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