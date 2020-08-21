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Номер извещения
ГП020852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бетона на 4 квартал 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 07:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Контактный телефон
+7 961 364-02-35
Факс
Адрес электронной почты
tdbelor@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лыгин Вячеслав Леонидович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка бетона марок М-50, М-200, М-250, М-300,М-350, М-400 согласно технических заданий по адресу: Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 13:00 GMT +321.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона марок М-50, М-200, М-250, М-300,М-350, М-400 согласно технических заданий по адресу: Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 13:0021.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020852Дата и время вскрытия заявок Поставка бетона марок М-50, М-200, М-250, М-300,М-350, М-400 согласно технических заданий по адресу: Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1Белорецк
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 13:0021.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020852Подведение итогов не позднее Поставка бетона марок М-50, М-200, М-250, М-300,М-350, М-400 согласно технических заданий по адресу: Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1Белорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетона марок М-50, М-200, М-250, М-300,М-350, М-400 согласно технических заданий по адресу: Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 380
Кол-во: 110
Кол-во: 115
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