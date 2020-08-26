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Номер извещения
ГП020851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-Майкоп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.08.2020 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 965 471-82-11
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никульников Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-Майкоп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-МайкопВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020851Дата и время вскрытия заявок Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-МайкопВолгоград
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 10:0003.09.2020 10:0003.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020851Подведение итогов не позднее Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-МайкопВолгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рукавов фильтровальных для производственной площадки ВОЛМА-Майкоп
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350
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