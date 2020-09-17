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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, п. Корфовский, в/г 1
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Хабаровский край, Хабаровский район, п. Корфовский, в/г 1
Номер извещения
ГП020850
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, п. Корфовский, в/г 1
Начальная цена
128.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10368.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-08-2020 03:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.09.2020 05:00
Дата и время проведения
21.09.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Аукционной документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
18268.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Контактное лицо продавца/инициатора
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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