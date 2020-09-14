Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025. Самолет VIP класса на 39 пассажиров. Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., двигатели неисправны, макетная сборка. С 09.08.2015 г. работы по хранению воздушного судна и поддержанию его летной годности не выполнялись.