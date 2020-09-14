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Наименование процедуры
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - воздушное судно ЯК-42Д.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево
Номер извещения
ГП020846
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025.
Начальная цена
45104000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-08-2020 20:37 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025. Самолет VIP класса на 39 пассажиров. Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., двигатели неисправны, макетная сборка. С 09.08.2015 г. работы по хранению воздушного судна и поддержанию его летной годности не выполнялись.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
Потемин Илья Дмитриевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
8 (495) 355-95-13
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
https://www.gazpromnoncoreassets.ru/auction/4770-prodazha-vozdushnogo-sudna-jak-42d-ra-42442-nakhodjashchegosja-po-adresu-g-moskva-aehroport-ostafev/
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
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