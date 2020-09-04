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    Главная / Торги / Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки» (Лот неделимый)

    Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки» (Лот неделимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 16:3004.09.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020839Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020839

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-20-048

    Наименование закупки

    Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки» (Лот неделимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.08.2020 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.2)_Форма_калькуляции.XLSX

    1)_КОНКУРСНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar

    4)_Форма_ТКП_Котельная.xlsx

    5)_Объявление_о_проведении_ОКТ.pdf

    3)_2019-055-НТЦ-ТЧКД-ТД-14_(Котельная).pdf

    2)_Проект_Договора_поставка_(ШМР__ПНР)_Котельная.pdf

    Итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-73

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    yulia@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христенко Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 16:30 GMT +304.09.2020 16:3004.09.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020839Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    04.09.2020 16:3004.09.2020 16:3004.09.2020 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020839Дата и время вскрытия заявок Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 21:5930.01.2021 21:5930.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020839Подведение итогов не позднее Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 21:5930.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020839Подведение итогов не позднее Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826933/name/5fffc2f68a61d7.23524596

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Котельная для объекта: «Обустройство Ево-Яхинского ЛУ. Объекты подготовки»"

    Кол-во:

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