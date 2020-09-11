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Номер извещения
ГП020838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации на право заключения договора на изготовление и монтаж конусов, наливных труб для устройств верхнего налива на железнодорожной эстакаде установки производства битума тит. 4014 Московского центра отгрузки нефтепродуктов ООО "ГПН-Логистика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4286
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушич Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Изготовление и монтаж конусов, наливных труб для устройств верхнего налива на железнодорожной эстакаде МЦОН
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2020 14:00 GMT +311.09.2020 14:0011.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020838Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж конусов, наливных труб для устройств верхнего налива на железнодорожной эстакаде МЦОНМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Изготовление и монтаж конусов, наливных труб для устройств верхнего налива на железнодорожной эстакаде МЦОН
Официальный сайт, на котором размещена документация
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