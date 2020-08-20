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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020855
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка теплых туалетных кабинок Комфорт согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.08.2020 08:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 916 914-50-06
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
LukyianovaUB@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка теплых туалетных кабинок Комфорт согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 16:00 GMT +320.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020855Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплых туалетных кабинок Комфорт согласно ТЗМосква
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 16:0018.09.2020 16:0018.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020855Подведение итогов не позднее Закупка теплых туалетных кабинок Комфорт согласно ТЗМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплых туалетных кабинок Комфорт согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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