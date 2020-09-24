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    Главная / Торги / Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2020 12:3024.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020829Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.08.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД.7z

    Приложение_№1_Сортировка.xlsx

    Приложение_№2_АБК.xlsx

    Приложение_№3_РММ.xlsx

    Приложение_№4_КПП.xlsx

    ТЗ_на_отделочные_работы_КПО_Храброво_№0520-08_изм1.docx

    Документация.doc

    КП_внутренней_отделке_помещений.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение_№5_Весовая.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Юридический адрес

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    Почтовый адрес

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2020 12:30 GMT +324.09.2020 12:3024.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020829Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2020 12:3024.09.2020 12:3024.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020829Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 14:0030.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020829Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по внутренней отделке помещений на объекте «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Адрес местонахождения

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по внутренней отделке помещений "

    Кол-во: 1

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