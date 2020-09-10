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Номер извещения
ГП020824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специальной техники (самосвал) (Храброво)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.08.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
Почтовый адрес
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
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Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной техники (самосвал) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2020 11:20 GMT +310.09.2020 11:2010.09.2020 11:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники (самосвал) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2020 11:2010.09.2020 11:2010.09.2020 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020824Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники (самосвал) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 23:5921.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020824Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники (самосвал) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной техники (самосвал) для объекта «Комплекс по обработке и размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Можайского района Московской области» (КПО «Храброво»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕРСПЕКТИВА
Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА
Адрес местонахождения
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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