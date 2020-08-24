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    Главная / Торги / Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»

    Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020823Дата и время окончания срока приема заявок Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    661

    Наименование закупки

    Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.08.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_подряда_типовой_рамочный_(2019).doc

    Извещение_о_проведении_закупки_на_ЭТП_№661.docx

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№2_ТЗ_по_тестированию_ERP_производство.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП020823_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 922 206-85-85

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tendes@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гнитько Владимир Ростиславович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020823Дата и время окончания срока приема заявок Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020823Дата и время вскрытия заявок Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020823Подведение итогов не позднее Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020823Подведение итогов не позднее Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/773912/name/5fab7f35dc9c53.97231591

    11.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» "

    Кол-во:

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