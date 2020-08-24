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Номер извещения
ГП020823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.08.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 922 206-85-85
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tendes@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гнитько Владимир Ростиславович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020823Дата и время окончания срока приема заявок Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020823Дата и время вскрытия заявок Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020823Подведение итогов не позднее Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение нагрузочного тестирования ИС 1С ERP «Управление производством»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
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