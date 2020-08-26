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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.08.2020 08:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
Почтовый адрес
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
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Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Красногорск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020812Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕРСПЕКТИВА
Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА
Адрес местонахождения
119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69
143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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