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    Главная / Торги / Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)

    Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)КрасногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.08.2020 08:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_стоимостые_показатели_КП_.xlsx

    Документация.doc

    Извещение.docx

    ТЗ_07-20-41_на_экскаватор_с_грейфером_для_Храброво_17.07.2020_(финал).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Юридический адрес

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    Почтовый адрес

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорск

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 12:00 GMT +326.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)Красногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020812Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)Красногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.202023.09.2020 23:5923.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020812Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)Красногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной техники (колёсный экскаватор с грейферным захватом) (Храброво)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕРСПЕКТИВА
    Все закупки и тендеры ПЕРСПЕКТИВА

    Адрес местонахождения

    119571, Российская Федерация, Москва, Ленинский проспект, дом №158, этаж 3, помещение I, комната 69

    143200, Российская Федерация, Московская область, Можайск, Красных партизан, д. 7., 2 этаж, офис 21

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Экскаватор с грейферным захватом"

    Кол-во: 1

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