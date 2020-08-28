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    Главная / Торги / Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудование

    Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020811Дата и время окончания срока приема заявок Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудованиеЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    660

    Наименование закупки

    Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 20:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020811_Протокол_подведения_итогов.pdf

    договор_на_продажу__оборудование.doc

    Извещение_о_реализации_оборудования_основное_3й_этап.docx

    Приложение_1.xlsx

    Приложение_2.docx

    Приложение3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020811Дата и время окончания срока приема заявок Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудованиеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020811Подведение итогов не позднее Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудованиеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020811Подведение итогов не позднее Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудованиеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Невостребованное (бывшее в употреблении) оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/751456/name/5f80607b99bf85.16796806

    09.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "97200005024 Автомат отрезной 8U 663-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "МП-00402379И Внутри-шлифовальный 3А228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "МП-00409676 Обдирочно-шлифовальный 3К634"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "97200005007 Плоско-шлифовальный 3Д756"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "97200005013 Плоско-шлифовальный Mattison"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "МП-01000281И Долбежный 7М430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "97200005046 Заточной для дисковых пил SM-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МП-00423982И Заточной для доводки центровых отверстий 3922"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "97200005048 Заточной для долбяков Фарел INC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "МП-00423167И Заточной универсальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "97200003102 Кантователь 5,0 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "МП-00440136И Ножницы кривошипные Н - 3121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "МП-00430456И Отрезной 8U681"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "97200003281 Манипулятор 0,15 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "МП-00423092И Полуавтомат для заточки дисковых пил 3692"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "97200005042 Полуавтомат для заточки фрезерных головок 3667"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "97200005042 Полуавтомат для заточки фрезерных головок 3667"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "97200004752 Пресс гидравлический ERP-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "97200004906 Продольно -строгальный Stirk SN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "97200004908 Продольно-строгальный 7231А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "97200004909 Продольно-строгальный CINCINNATI L-108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "97200004744 Печь электрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "МП-00401448 Сверлильный вертикальный 2125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "МП-00416033И Стенд для испытания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "МП-00411789И Токарно-винторезный 16К20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "97200004913 Токарно-винторезный 16К20М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "97200004913 Токарно-винторезный 16К20М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "МП-00410784И Токарно-винторезный 1И661П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "97200004915 Токарно-винторезный 1К62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "МП-00411841 Токарно-винторезный 1К62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "97200004917 Токарно-винторезный 1М63Ф101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "97200004919 Токарно-винторезный Braun Е - 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "МП-00410871И Токарно-винторезный 16К20М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "97200004950 Фрезерный вертикальный 6М12ПБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "97200004954 Фрезерный вертикальный 6Р12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "97200004954 Фрезерный вертикальный 6Р12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "97200004954 Фрезерный вертикальный 6Р12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "97200004942 Фрезерный вертикальный 6Р13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "97200005124 Фрезерный горизонтальный Cincin 4A3UK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "97200004958 Фрезерный универсальный Д-58"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "97200005010 Кругло-шлифовальный 3А131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "97200004994 Плоско-шлифовальный Norton"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "97200004987 Плоско-шлифовальный СПШ 30540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "97200004989 Плоско-шлифовальный Norton"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "97200004997 Плоско-шлифовальный 30540МТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "97200004996 Точильно-шлифовальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "97200004892 Делительная машина Т-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "97200005105 Заточной универсальныйУТ3А64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "97200003153 Кран мостовой 5,0 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "97200004914 Токарно-винторезный 1М63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "97200005121 Фрезерный горизонтальный 6Р80Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "97200004959 Фрезерный универсальный 6Н80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "0002039И Колонка наждачная 3М634"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "97200004745 Печь электрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "МП-00423165И Плоско-шлифовальный Юнг Е 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "97200005040 Заточной универсальный 3А64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "97200005404 Тележка механизированная 10,0 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "МП-00402391И Заточной универсальный 3А64Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "МП-00402498И Заточной универсальный УТ 3А64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "002045И Сверлильный вертикальный НС-12У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "МП-00412616 Сверлильный вертикальный 2А135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "0002044И Сверлильный настольный 2М112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "97200004954 Фрезерный вертикальный 6Р12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "97200005126 Фрезерный вертикальный 6Т13-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "МП-00488602И Сварочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "МП-00488523И Электропечь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "МП-00423941 Резьбо-шлифовальный FS - 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "97200004988 Резьбо-шлифовальный Эксцел 35 L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "97200004911 Токарно-винторезный SV-18 RA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "97200004914 Токарно-винторезный1М63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "97200005041 Заточной универсальный 3А64Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "97200005043 Заточной универсальный 3В642"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "97200005104 Заточной универсальный УТ13А64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "МП-00402826И Зубо-фрезерный М 4514"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "МП-00402883И Зубо-долбежный 5М14 М4"

    Кол-во: 1

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    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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