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Номер извещения
ГП020810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва ул. Нобеля д.1 Территория ИЦ « Сколково» , 3й этаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 20:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
д Сколково
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва ул. Нобеля д.1 Территория ИЦ « Сколково» , 3й этаж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 13:00 GMT +320.08.2020 13:0020.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020810Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва ул. Нобеля д.1 Территория ИЦ « Сколково» , 3й этажд Сколково
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 13:0020.08.2020 13:0020.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020810Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва ул. Нобеля д.1 Территория ИЦ « Сколково» , 3й этажд Сколково
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу: г. Москва ул. Нобеля д.1 Территория ИЦ « Сколково» , 3й этаж
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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