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Номер извещения
ГП020809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Печь ДСП 35
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 20:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-06
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коткин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Печь ДСП 35
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020809Дата и время окончания срока приема заявок Печь ДСП 35Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020809Подведение итогов не позднее Печь ДСП 35Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Печь ДСП 35
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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