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    Главная / Торги / Печь ДСП 35

    Печь ДСП 35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020809Дата и время окончания срока приема заявок Печь ДСП 35ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    659

    Наименование закупки

    Печь ДСП 35

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 20:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_на_продажу__оборудование.doc

    Извещение_о_реализации_ДСП_35_запрос_предложений.docx

    Приложение_1_ДСП-35.xls

    Приложение_2.docx

    Приложение3.docx

    ГП020809_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-06

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коткин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Печь ДСП 35

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020809Дата и время окончания срока приема заявок Печь ДСП 35Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020809Подведение итогов не позднее Печь ДСП 35Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020809Подведение итогов не позднее Печь ДСП 35Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печь ДСП 35

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/733188/name/5f6192c4a148c1.49565350

    16.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печь ДСП 35"

    Кол-во: 1

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