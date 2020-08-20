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Номер извещения
ГП020802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Почтовый адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Контактный телефон
+7 926 269-49-68
Факс
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Адрес электронной почты
anna.kozyk@yenigun.com.tr
Ф.И.О. контактного лица
Кузык Анна Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:30 GMT +320.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020802Дата и время окончания срока приема заявок на разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:3020.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020802Дата и время вскрытия заявок на разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 18:0028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020802Подведение итогов не позднее на разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На разработку рабочей документации по капитальному ремонту общежития
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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