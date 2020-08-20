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Номер извещения
ГП020798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Почтовый адрес
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Контактный телефон
+7 926 269-49-68
Факс
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Адрес электронной почты
anna.kozyk@yenigun.com.tr
Ф.И.О. контактного лица
Кузык Анна Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:30 GMT +320.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020798Дата и время окончания срока приема заявок 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:3020.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020798Дата и время вскрытия заявок 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 18:0028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020798Подведение итогов не позднее 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020798Подведение итогов не позднее 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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