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    Главная / Торги / 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

    1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020798Дата и время окончания срока приема заявок 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Временная_дорога_РД_Хметьево.pdf

    Типовая_форма_Согл_о_Конф.docx

    КП_образец.xlsx

    Договор_РД_временная_дорога_Тимохово.7z

    ТЗ_Временная_дорога_РД_Тимохово.pdf

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Юридический адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Почтовый адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Контактный телефон

    +7 926 269-49-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    anna.kozyk@yenigun.com.tr

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузык Анна Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 09:30 GMT +320.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020798Дата и время окончания срока приема заявок 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 09:3020.08.2020 09:3020.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020798Дата и время вскрытия заявок 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 18:0028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020798Подведение итогов не позднее 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020798Подведение итогов не позднее 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Адрес местонахождения

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шрссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» "

    Кол-во:

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