1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020798 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки 1. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «деревня Тимохово – «Богородское кладбище» 2. По разработке рабочей документации на строительство временной автомобильной дороги от завода по термическому обезвоживанию твердых коммунальных отходов к автомобильной дороге общего пользования «Ленинградское шоссе – деревня Хметьево -полигон ТБО «Хметьево» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН

Все закупки и тендеры ЕНИГЮН Юридический адрес 109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1 Почтовый адрес 109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1 Контактный телефон +7 926 269-49-68 Факс {} Адрес электронной почты anna.kozyk@yenigun.com.tr Ф.И.О. контактного лица Кузык Анна Не Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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