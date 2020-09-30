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Номер извещения
ГП020791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2020 12:30 GMT +330.09.2020 12:3030.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020791Дата и время окончания срока приема заявок 1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2020 12:3030.09.2020 12:3030.09.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020791Дата и время вскрытия заявок 1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 16:3030.11.2020 16:3030.11.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020791Подведение итогов не позднее 1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.11.202030.11.2020 16:3030.11.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020791Подведение итогов не позднее 1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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