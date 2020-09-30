1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020791 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки 1) "Ремонт фундаментов направляющих перемещения стола и фундамента рамы под цилиндр толкателей перемещения стола АКК-12000, цеха №47 ООО "ОМЗ-Спецсталь"инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь». 2) «Работы по ремонту фундаментных и анкерных болтов крепления опорной рамы насоса №1 Worthington VSE-H 73х178, а также по ремонту трубных опор бустерных насосов ГНАС-12000 цеха № 47 АКК-12000, инв. № 9710 «ОМЗ-Спецсталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 47, АКК-12000 тс ООО «ОМЗ - Спецсталь».» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-84-38 доб. 7102 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Igor.Fedorov2@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Федоров Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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