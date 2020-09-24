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Номер извещения
ГП020787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда производственной базы в г.Усинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-29-69 доб. 8049
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тельнова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Аренда базы производственного обеспечения для филиала «Тюмень» «Газпромнефть-Снабжение» в г.Усинск в 2020-2022гг.
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2020 12:00 GMT +324.09.2020 12:0024.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020787Дата и время окончания срока приема заявок Аренда базы производственного обеспечения для филиала «Тюмень» «Газпромнефть-Снабжение» в г.Усинск в 2020-2022гг.г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аренда базы производственного обеспечения для филиала «Тюмень» «Газпромнефть-Снабжение» в г.Усинск в 2020-2022гг.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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