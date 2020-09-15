Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 309: ТРАКТОР ТО 49; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 66103; Год выпуска – 1997; Цвет – коричневый; VIN (завод. №): 444326; Пробег – 4 954 км, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, 5. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Лот 1