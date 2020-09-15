Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 308: Автомобиль-лаборатория АМГ на Урал-4320; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 34517; Год выпуска – 2004; Цвет – зеленый; VIN (завод. №): 43200041298591; Пробег – 375 000 км, расположенный по адресу:Коми, г. Сосногорск, п. Малая Пера. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Лот 1