Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 304: КАМАЗ 43118-10 Лаборатория MPZ2A2 (АСУ и ТП); Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002217; Год выпуска – 2008; Цвет – серый; VIN (завод. №): XTC43118K82347535; Пробег – 253 000 км, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, д. 5. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Лот 1