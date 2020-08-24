Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»

"Позиция 1" "Страховая премия на одного застрахованного в год по программе № 1 (Бизнес) – до 15 человек застрахованных"

"Позиция 2" "Страховая премия на одного застрахованного в год по программе № 2 (для основного состава – более 95 человек на текущем этапе с последующим ростом численности)"

Кол-во: 1