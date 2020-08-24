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Номер извещения
ГП020774
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
495 доб.9262650
Факс
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Адрес электронной почты
svetlana.romanenko@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020774Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020774Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»Красногорский район
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 23:0004.09.2020 23:0004.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020774Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»Красногорский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ООО «АГК-1»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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