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Наименование процедуры
Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 300: Снегоход Буран СБ-640МД, Зав. № 2508090252; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002576; Год выпуска – 2008; Цвет – белый; VIN (завод. №): 2508090252; Пробег – 5 689 км, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, д. 5. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, д. 5
Номер извещения
ГП020760
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 300: Снегоход Буран СБ-640МД, Зав. № 2508090252; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002576; Год выпуска – 2008; Цвет – белый; VIN (завод. №): 2508090252; Пробег – 5 689 км. Местонахождение лота: Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская, д. 5.
Начальная цена
129600.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2160.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:33 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 18:00
Дата и время проведения
16.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
10060.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Захаренкова Елена Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rstefanov@sgp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8216 77-22-53
Адрес местонахождения продавца/инициатора
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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