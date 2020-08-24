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Номер извещения
ГП020757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей марки Skoda для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
14.08.2020 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 29048
Факс
--
Адрес электронной почты
gleb.larin@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларин Глеб Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей марки Skoda для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах • Лот № 1 - Поставка автомобилей марки Skoda Karoq
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей марки Skoda для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах • Лот № 1 - Поставка автомобилей марки Skoda Karoq
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Поставка автомобилей марки Skoda для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах • Лот № 2 - Поставка автомобилей марки Skoda Octavia
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей марки Skoda для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах • Лот № 2 - Поставка автомобилей марки Skoda Octavia
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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