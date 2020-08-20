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    Главная / Торги / Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.

    Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020761Дата и время окончания срока приема заявок Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    658

    Наименование закупки

    Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ГП020761_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Маским Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020761Дата и время окончания срока приема заявок Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2020 15:0010.09.2020 15:0010.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020761Подведение итогов не позднее Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 15:0010.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020761Подведение итогов не позднее Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829857/name/6006414c4030a2.92433209

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампы светодтодные под цоколь Е-27 (мощность лампы накаливания аналогичной по световому потоку) ф. «Navigator», «Camelion», "Jazzway" 10 Вт (100)"

    Кол-во: 1520

    "Позиция 2"

    "Лампы светодтодные под цоколь Е-27 (мощность лампы накаливания аналогичной по световому потоку) ф. «Navigator»,«Camelion», "Jazzway" 20 Вт (200)"

    Кол-во: 525

    "Позиция 3"

    "Лампы светодтодные под цоколь Е-27 (мощность лампы накаливания аналогичной по световому потоку) ф. «Navigator»,«Camelion», "Jazzway" 40 Вт (350)"

    Кол-во: 320

    "Позиция 4"

    "Лампы светодиодные под цоколь Е14 ф. «Navigator», «Camelion», "Jazzway" 9 Вт"

    Кол-во: 90

    "Позиция 5"

    "Лампы светодиодные под цоколь Е40 ф. «Camelion», "Jazzway" 85 Вт"

    Кол-во: 340

    "Позиция 6"

    "Лампы светодиодные под цоколь Е40 ф. «Camelion», "Jazzway" 105 Вт"

    Кол-во: 420

    "Позиция 7"

    "Лампы накаливания типа НГ с удлин. колбой под цоколь Е-40 ф. ЛИСМА (Россия) ГОСТ 2239-79 300 Вт"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Лампы накаливания типа НГ с удлин. колбой под цоколь Е-40 ф. ЛИСМА (Россия) ГОСТ 2239-79 500 Вт"

    Кол-во: 660

    "Позиция 9"

    "Ртутные лампы тип ДРЛ ф. Philips 250 Вт"

    Кол-во: 140

    "Позиция 10"

    "Ртутные лампы тип ДРЛ ф. Philips 400 Вт"

    Кол-во: 240

    "Позиция 11"

    "Ртутные лампы тип ДРЛ ф. Philips 700 Вт"

    Кол-во: 830

    "Позиция 12"

    "Ртутные лампы тип ДРЛ ф. Philips 1000 Вт"

    Кол-во: 1405

    "Позиция 13"

    "Металлогалогенновая патрон-Fc2, тип HQI-TS 400/D ф. Osram (Германия) 400 Вт"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Метало-галогеновые лампы типа HPI ф. Philips (Голландия) горизонтальные 250 Вт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Метало-галогеновые лампы типа HPI ф. Philips (Голландия) горизонтальные 400 Вт"

    Кол-во: 800

    "Позиция 16"

    "Лампа КГ-220, патрон R7s ф. ЛИСМА (Россия) 1000 Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Лампа MHN-TD 150W/842 ф. Philips (Голландия) 150 Вт"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Лампы местного освещения под цоколь Е-27 ф. ЛИСМА (Россия) ГОСТ 28712-90 12 вольт 40 Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Лампы местного освещения под цоколь Е-27 ф. ЛИСМА (Россия) ГОСТ 28712-90 24 вольт 60 Вт"

    Кол-во: 440

    "Позиция 20"

    "Стартер Osram ST 111 4-65 Вт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "Стартер Osram ST 151 4-22Вт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 22"

    "Стартер 40-80С-220-2 ТУ 16-87 ИКВА.675593.001ТУ 40 Вт"

    Кол-во: 960

    "Позиция 23"

    "Дроссель независимый в корпусе IP54 для ламп ДРЛ 250"

    Кол-во: 29

    "Позиция 24"

    "Дроссель независимый в корпусе IP54 для ламп ДРЛ 400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Дроссель независимый в корпусе IP54 для ламп ДРЛ 700"

    Кол-во: 234

    "Позиция 26"

    "Дроссель независимый в корпусе IP54 для ламп ДРЛ 1000"

    Кол-во: 114

    "Позиция 27"

    "Светильник для ламп типа ДРЛ РСП05-1000-002 1000 Вт"

    Кол-во: 74

    "Позиция 28"

    "Светильник светодиодный по типу 4х20 Вт"

    Кол-во: 135

    "Позиция 29"

    "Светильник светодиодный по типу 2х36 Вт"

    Кол-во: 275

    "Позиция 30"

    "Светодиодный универсальный светильник Navigator NWL-AC-20-4K-LED ( C лампами) 20 Вт"

    Кол-во: 125

    "Позиция 31"

    "Прожектор светодиодный ДО-50w 1LED 6400К 4000Лм IP65 (LL-275) 50Вт"

    Кол-во: 95

    "Позиция 32"

    "Выключатель для открытой проводки"

    Кол-во: 63

    "Позиция 33"

    "Выключатель для скрыторй проводки"

    Кол-во: 63

    "Позиция 34"

    "Светильник светодиодный WaveEcoLeD (c лампами) 50 Вт"

    Кол-во: 165

    "Позиция 35"

    "Лампы дневного света Osram (Германия), Philips (Голландия) 18 Вт"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 36"

    "Лампы дневного света Osram (Германия), Philips (Голландия) 20 Вт"

    Кол-во: 2140

    "Позиция 37"

    "Лампы дневного света Osram (Германия), Philips (Голландия) 40 Вт"

    Кол-во: 3640

    "Позиция 38"

    "Лампы дневного света Osram (Германия), Philips (Голландия) 80 Вт"

    Кол-во: 770

    "Позиция 39"

    "Розетка открытой установки 2К+З 250В, 16А Одинарная"

    Кол-во: 350

    "Позиция 40"

    "Вилка с латунным штырем В6-001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Вилка прямая каучук ОМЕГА PKR01-016-2-K02"

    Кол-во: 65

    "Позиция 42"

    "Переносная розетка ССИ-225 3P+PE+N 380В 32 А"

    Кол-во: 95

    "Позиция 43"

    "Переносная вилка ССИ-025 3P+PE+N 380В 32 А"

    Кол-во: 95

    "Позиция 44"

    "ЭПРА для ламп типа ЛЛ OSRAM QT-FIT8 4x18 Арт. 294302 4х18"

    Кол-во: 270

    "Позиция 45"

    "ЭПРА для ламп типа ЛЛ OSRAM QT-FIT8 2x36 Арт. 294265 2х36"

    Кол-во: 275

    "Позиция 46"

    "Вставка плавкая ПН2-100 63 А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Вставка плавкая ПН2-100 100 А"

    Кол-во: 950

    "Позиция 48"

    "Вставка плавкая ПН2-250 250А"

    Кол-во: 600

    "Позиция 49"

    "Вставка плавкая ПН2-400 400 А"

    Кол-во: 600

    "Позиция 50"

    "Вставка плавкая ПН2-630 630А"

    Кол-во: 134

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