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Номер извещения
ГП020761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-86
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Маским Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020761Дата и время окончания срока приема заявок Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.09.2020 15:0010.09.2020 15:0010.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020761Подведение итогов не позднее Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осветительное оборудование (лампы, стартеры, дроссели, светильники и прочее), аналоги рассматриваются.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1520
Кол-во: 525
Кол-во: 320
Кол-во: 90
Кол-во: 340
Кол-во: 420
Кол-во: 120
Кол-во: 660
Кол-во: 140
Кол-во: 240
Кол-во: 830
Кол-во: 1405
Кол-во: 300
Кол-во: 8
Кол-во: 800
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 80
Кол-во: 440
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 960
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Кол-во: 5
Кол-во: 234
Кол-во: 114
Кол-во: 74
Кол-во: 135
Кол-во: 275
Кол-во: 125
Кол-во: 95
Кол-во: 63
Кол-во: 63
Кол-во: 165
Кол-во: 2160
Кол-во: 2140
Кол-во: 3640
Кол-во: 770
Кол-во: 350
Кол-во: 50
Кол-во: 65
Кол-во: 95
Кол-во: 95
Кол-во: 270
Кол-во: 275
Кол-во: 200
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