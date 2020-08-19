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    Главная / Торги / Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"

    Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_(ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ).doc

    Проект_договора_(ДЛЯ_ОЗНАКОМЛЕНИЯ).rar

    Котировочная_спецификация_(ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ).xls

    Форма_о__Согласии_с_договором.docx

    Список_документов_МТР_2020.xlsx

    ИНФОРМАЦИЯ_ДЛЯ__УЧАСТНИКА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 287-18-93

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    yu.efremova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020759Дата и время вскрытия заявок Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2020 12:0031.10.2020 12:0031.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020759Подведение итогов не позднее Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.10.202031.10.2020 12:0031.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020759Подведение итогов не позднее Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева""

    Кол-во:

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