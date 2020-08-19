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Номер извещения
ГП020759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
yu.efremova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 13:00 GMT +319.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020759Дата и время вскрытия заявок Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2020 12:0031.10.2020 12:0031.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020759Подведение итогов не позднее Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебеночно-песчаной-гравийной смеси С4 М800 для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский ул. Туполева"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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