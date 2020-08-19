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    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._ТЗ_на_Металлопрокат_13-9.docx

    4._Форма_2.xlsx

    2._Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ_(1).docx

    3._Договор_поставки_ГК_Росатом_(МРТС_покупатель).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2020 18:0024.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020765Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020765Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 2"

    "Лист 16 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 3"

    "Полоса  Г/К  40х4  ГОСТ  103-2006   ст3сп"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 4"

    "Арматура диам 16 мм AI ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 5"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 6"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 7"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 0.51

    "Позиция 8"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 9"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 33

    "Позиция 10"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 11"

    "Лист 16 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 12"

    "Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 6.63

    "Позиция 13"

    "Уголок 40х3 ГОСТ 8609-98 С245"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 14"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 15"

    "Уголок 75х5 ГОСТ 8609-98 С245"

    Кол-во: 0.63

    "Позиция 16"

    "Лист 6 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 17"

    "Уголок 75х5 ГОСТ 8609-98 С245"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 18"

    "Лист 6 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 19"

    "Уголок 40х3 ГОСТ 8609-98 С245"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 20"

    "Уголок 40х3 ГОСТ 8609-98 С245"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 21"

    "Полоса 40х4"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 22"

    "Арматура диам 16 мм AI ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 23"

    "Оцинкованная сталь  толщиной 0,5 мм ГОСТ  380-2005   ст5сп"

    Кол-во: 49.8

    "Позиция 24"

    "Оцинкованная сталь  толщиной 0,5 мм ГОСТ  380-2005   ст5сп"

    Кол-во: 128.31

    "Позиция 25"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 26"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 1.26

    "Позиция 27"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 9.88

    "Позиция 28"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.49

    "Позиция 29"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 207.5

    "Позиция 30"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 31"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 1.38

    "Позиция 32"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 11.69

    "Позиция 33"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.58

    "Позиция 34"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 238.1

    "Позиция 35"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 36"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 1.56

    "Позиция 37"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 11.69

    "Позиция 38"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.58

    "Позиция 39"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 238.1

    "Позиция 40"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 41"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 1.56

    "Позиция 42"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 11.69

    "Позиция 43"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.58

    "Позиция 44"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 238.1

    "Позиция 45"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 46"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.99

    "Позиция 47"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 5.97

    "Позиция 48"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 49"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 157.28

    "Позиция 50"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 51"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.66

    "Позиция 52"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 2.92

    "Позиция 53"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 54"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 112.13

    "Позиция 55"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 56"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.66

    "Позиция 57"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 2.92

    "Позиция 58"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 59"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 112.13

    "Позиция 60"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 61"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 62"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 4.97

    "Позиция 63"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 64"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 121.31

    "Позиция 65"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 66"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 67"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 14.86

    "Позиция 68"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.74

    "Позиция 69"

    "Профлист С 21-1000-0,7 Ст3пс Ц1Ц1 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 249.81

    "Позиция 70"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 71"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 72"

    "Швеллер 20 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 2.35

    "Позиция 73"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 74"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 75"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 76"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 8.55

    "Позиция 77"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 78"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 79"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 80"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 4.27

    "Позиция 81"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 82"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 83"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 84"

    "Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 09Г2С-4"

    Кол-во: 4.88

    "Позиция 85"

    "Лист 10 19903-74 С345-3"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 86"

    "Обвязка, швеллер 36П С345 ГОСТ 8240-97."

    Кол-во: 108.5

    "Позиция 87"

    "Обвязка, Лист t-10 мм C345 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 4.34

    "Позиция 88"

    "Обвязка, швеллер 36П С345 ГОСТ 8240-97."

    Кол-во: 37.23

    "Позиция 89"

    "Обвязка, Лист t-10 мм C345 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1.86

    "Позиция 90"

    "Обвязка, швеллер 36П C345 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 19.32

    "Позиция 91"

    "Обвязка, Лист t-10 мм C345 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 0.96

    "Позиция 92"

    "Обвязка, швеллер 36П C345 ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 16.73

    "Позиция 93"

    "Обвязка, Лист t-10 мм C345 ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 94"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 118.6

    "Позиция 95"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 12.2

    "Позиция 96"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 244.9

    "Позиция 97"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 98"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 12.2

    "Позиция 99"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 56.09

    "Позиция 100"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 5.75

    "Позиция 101"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 120.72

    "Позиция 102"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 24.54

    "Позиция 103"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 2.52

    "Позиция 104"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 52.82

    "Позиция 105"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 135.37

    "Позиция 106"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 13.87

    "Позиция 107"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 291.34

    "Позиция 108"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 21.31

    "Позиция 109"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 2.19

    "Позиция 110"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 45.85

    "Позиция 111"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 59.3

    "Позиция 112"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 6.08

    "Позиция 113"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 126.96

    "Позиция 114"

    "Двутавр 40Б2 (С345) ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 27.01

    "Позиция 115"

    "Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 ст3сп"

    Кол-во: 2.77

    "Позиция 116"

    "Лист г/к 10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 сталь 09г2с-12"

    Кол-во: 57.83

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