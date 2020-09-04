Открытый отбор организации на право заключения договора на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров для нужд ООО "ГПН-Логистика" в г. Москве

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020752 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0015937-365-2020 Наименование закупки Открытый отбор организации на право заключения договора на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров для нужд ООО "ГПН-Логистика" в г. Москве Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Логистика

Все закупки и тендеры ГПН-Логистика Юридический адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10 Почтовый адрес 109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А Контактный телефон +7 495 777-31-71 доб. 4286 Адрес электронной почты gpnl_asuz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Глушич Алексей Евгеньевич Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров для нужд ООО "ГПН-Логистика" в г. Москве Дата и время окончания срока приема заявок 04.09.2020 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020752 Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров для нужд ООО "ГПН-Логистика" в г. Москве Москва Текущий статус Архив Предмет договора Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров для нужд ООО "ГПН-Логистика" в г. Москве Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт