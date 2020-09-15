Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 294: Автомобиль тягач мод. 442621 на шасси КамАЗ-43118-10 с прицепом-роспуском модели 900910; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002175; Год выпуска – 2008; Цвет – оранжевый; VIN автомобиля (завод. №): ХОР44262180000357; VIN прицепа-роспуска (завод. №): ХОР90091080000357; Пробег – 211 686 км, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, д. 1. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Лот 1