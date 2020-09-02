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Номер извещения
32009407588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору).
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
17.08.2020 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 10:00 GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407588Дата и время окончания срока приема заявок Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору). Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2020 10:0009.09.2020 10:0009.09.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009407588Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору). Йошкар-Ола
Дата и время проведения
11.09.2020 10:0011.09.2020 10:0011.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009407588Дата и время проведения Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору). Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 14:0014.09.2020 14:0014.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407588Подведение итогов не позднее Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору). Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202014.09.2020 14:0014.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009407588Подведение итогов не позднее Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору). Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка роторного станка зачистки коаксиальных кабелей BOZWANG BZW-886D или эквивалента в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 1а, № 2, № 2а к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложения № 1, № 1а к договору).
Начальная цена
19 800,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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