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Номер извещения
ГП020742
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку изделий шамотных огнеупорных для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-88-82
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ign@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ишмухаметова Гульнара Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ 5 кирпич прямой, ГОСТ 390-96, 8691-73, 50 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 08:00 GMT +328.08.2020 08:0028.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020742Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ 5 кирпич прямой, ГОСТ 390-96, 8691-73, 50 тЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 08:0028.08.2020 08:0028.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020742Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ 5 кирпич прямой, ГОСТ 390-96, 8691-73, 50 тЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ 5 кирпич прямой, ГОСТ 390-96, 8691-73, 50 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 50
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