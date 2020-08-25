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    Главная / Торги / Поставка кондиционеров (Сыктывкар)

    Поставка кондиционеров (Сыктывкар)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406943Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондиционеров (Сыктывкар)г. Сыктывкар, ул. Красныъ Партизан, д. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009406943

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    105/2020

    Наименование закупки

    Поставка кондиционеров (Сыктывкар)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.08.2020 10:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    105_Форма_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    105_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    105_Извещение.docx

    105_Проект_договора.doc

    105_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красныъ Партизан, д. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондиционеров (Сыктывкар)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406943Подведение итогов не позднее Поставка кондиционеров (Сыктывкар)г. Сыктывкар, ул. Красныъ Партизан, д. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондиционеров (Сыктывкар)

    Начальная цена

    87 304,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования для кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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