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    Главная / Торги / Поверка средств измерений для объектов ГПН-Аэро

    Поверка средств измерений для объектов ГПН-Аэро

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020736Дата и время окончания срока приема заявок поверка средств измеренийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП020736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0044512-363-2020

    Наименование закупки

    Поверка средств измерений для объектов ГПН-Аэро

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    14.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 1168

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поверка средств измерений

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 12:00 GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020736Дата и время окончания срока приема заявок поверка средств измеренийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поверка средств измерений

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