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Номер извещения
ГП020748
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запорно-регулирующей арматуры для проекта УПГТ КС «Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка "холодной" ЗРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 08:30 GMT +325.08.2020 08:3025.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "холодной" ЗРАМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 08:3025.08.2020 08:3025.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020748Дата и время вскрытия заявок Поставка "холодной" ЗРАМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка "холодной" ЗРА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 31
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Поставка "горячей" ЗРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 08:30 GMT +325.08.2020 08:3025.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка "горячей" ЗРАМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 08:3025.08.2020 08:3025.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020748Дата и время вскрытия заявок Поставка "горячей" ЗРАМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка "горячей" ЗРА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
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