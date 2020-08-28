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Номер извещения
ГП020741
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-85-82
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Kiselev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020741Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойствСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020741Дата и время вскрытия заявок Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойствСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020741Подведение итогов не позднее Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойствСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и аттестация методик измерений при испытании механических свойств
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
Документация лота
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