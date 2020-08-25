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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009407183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительные материалы и принадлежности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU
Ф.И.О. контактного лица
ФОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы и принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 08:59 GMT +325.08.2020 08:5925.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009407183Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы и принадлежностиКиров
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009407183Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы и принадлежностиКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы и принадлежности
Начальная цена
101 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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