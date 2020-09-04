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Номер извещения
ГП020733
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации на выполнение строительно-монтажных работ «Обустройство кустов скважин Восточно- Мессояхского месторождения. Монтаж и пусконаладочные работы системы видеомониторинга» для нужд АО «Мессояханефтегаз» в 2020- 2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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"Обустройство кустов скважин Восточно-Мессояхского месторождения. Монтаж и пусконаладочные работы системы видеомониторинга"
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 14:50 GMT +304.09.2020 14:5004.09.2020 14:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020733Дата и время окончания срока приема заявок "Обустройство кустов скважин Восточно-Мессояхского месторождения. Монтаж и пусконаладочные работы системы видеомониторинга"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
"Обустройство кустов скважин Восточно-Мессояхского месторождения. Монтаж и пусконаладочные работы системы видеомониторинга"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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