Оказание услуг по техническому обслуживанию кассового оборудования

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Glory USF-300, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Glory USF-52ES, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 3" " Glory USF-51E2, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Kisan Newton F/FS, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Kisan Newton PF, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Laurel K4, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Magner 150, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Magner 175F, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 9" "SBM SB-5000E, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 10" "SBM SB-2000, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 11" "SBM SB-2000E, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Вакуумный упаковщик, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС" Кол-во: 1