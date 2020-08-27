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Номер извещения
ГП020750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию кассового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+49 5221 532 05 доб. 553138
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блохин Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно закупочной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 14:00 GMT +327.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020750Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
16.11.2020 15:0016.11.2020 15:0016.11.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020750Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно закупочной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Отсутствуют
Документация лота
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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