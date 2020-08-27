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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию кассового оборудования

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кассового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020750Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кассового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Почтовый адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Контактный телефон

    +49 5221 532 05 доб. 553138

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rsb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блохин Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 14:00 GMT +327.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020750Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.11.2020 15:0016.11.2020 15:0016.11.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020750Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.11.202016.11.2020 15:0016.11.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020750Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_документация_ТО_КО.zip

    14.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Glory USF-300, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Glory USF-52ES, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    " Glory USF-51E2, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Kisan Newton F/FS, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Kisan Newton PF, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Laurel K4, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Magner 150, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Magner 175F, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "SBM SB-5000E, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "SBM SB-2000, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "SBM SB-2000E, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Вакуумный упаковщик, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Счетчик монет, Стоимость одного ТО одной единицы оборудования при заключении договора на 1 год, руб. с НДС"

    Кол-во: 1

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