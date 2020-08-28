Запрос ценовых котировок на поставку в адрес ООО "УМЗ" слитков кузнечных ШХ15СГ, 15Х1М1Ф

Лот 1

Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт)