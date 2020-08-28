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Номер извещения
ГП020727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку в адрес ООО "УМЗ" слитков кузнечных ШХ15СГ, 15Х1М1Ф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 09:00 GMT +328.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020727Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 09:0028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020727Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 11:0004.09.2020 11:0004.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020727Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 11:0004.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020727Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные развесом 5,0-6,0 т., ст.ШХ15СГ допускается замена на марку ст.ШХ20СГ химический состав по ГОСТ 801-78 18 т (3 шт); Слитки кузнечные развесом 9,0-10,0 т., ст.15Х1М1Ф химический состав по ОСТ 108.030.113-87 20 т (2 шт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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