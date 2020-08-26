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Номер извещения
32009405995
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Российская Федерация, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2
Почтовый адрес
125196, Российская Федерация, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2
Контактный телефон
+7 495 517-94-94 доб. 4137
Факс
Адрес электронной почты
dgordienko@roscosmos-bank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордиенко Денис Константинович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 09:00 GMT +326.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405995Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 09:0026.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009405995Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 09:0028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405995Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.08.202028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405995Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.
Начальная цена
4 433 476,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСКОСМОСБАНК
Все закупки и тендеры АО РОСКОСМОСБАНК
Адрес местонахождения
125196, Российская Федерация, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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