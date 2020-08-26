Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009405995 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января по 31 декабря 2020 г., а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСКОСМОСБАНК

Все закупки и тендеры АО РОСКОСМОСБАНК Юридический адрес 125196, Российская Федерация, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2 Почтовый адрес 125196, Российская Федерация, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2 Контактный телефон +7 495 517-94-94 доб. 4137 Факс Адрес электронной почты dgordienko@roscosmos-bank.ru Ф.И.О. контактного лица Гордиенко Денис Константинович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru