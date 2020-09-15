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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 286: Автомобиль легковой UAZ Patriot; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002444; Год выпуска – 2009; Цвет – посейдон металлик; VIN (завод. №): ХТТ31630090005218; Пробег – 208 573 км, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 286: Автомобиль легковой UAZ Patriot; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002444; Год выпуска – 2009; Цвет – посейдон металлик; VIN (завод. №): ХТТ31630090005218; Пробег – 208 573 км, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2020 12:0015.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020721Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 286: Автомобиль легковой UAZ Patriot; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002444; Год выпуска – 2009; Цвет – посейдон металлик; VIN (завод. №): ХТТ31630090005218; Пробег – 208 573 км. Местонахождение лота: Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 286: Автомобиль легковой UAZ Patriot; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002444; Год выпуска – 2009; Цвет – посейдон металлик; VIN (завод. №): ХТТ31630090005218; Пробег – 208 573 км, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76

    Номер извещения

    ГП020721

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 286: Автомобиль легковой UAZ Patriot; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002444; Год выпуска – 2009; Цвет – посейдон металлик; VIN (завод. №): ХТТ31630090005218; Пробег – 208 573 км. Местонахождение лота: Вологодская обл., Вологодский район, д. Родионцево, д. 76.

    Начальная цена

    243600.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    4060.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 13:35 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    16.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    150000002444__Договор_купли-продажи_с_листом_согласования.pdf

    ИС_286_Автомобиль_легковой_UAZ_Patriot_инв_№150000002444.docx

    Прил-№1_Форма_заявки_ПП.docx

    Прил-№2_Форма_согласия_ПД.docx

    Прил-№3_таблица_по_бенефициарам.xlsx

    Прил-№4_формы_1_и_2.doc

    Фото.zip

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11960.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Захаренкова Елена Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rstefanov@sgp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 77-22-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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