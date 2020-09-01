www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009405915
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
14.08.2020 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+353 23 700 006 доб. 264
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
t.zelenina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленина Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Потехина,41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 13:00 GMT +301.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405915Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23» Оренбург, ул. Потехина,41
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2020 13:0001.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009405915Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23» Оренбург, ул. Потехина,41
Подведение итогов не позднее
10.09.2020 08:0010.09.2020 08:0010.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405915Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23» Оренбург, ул. Потехина,41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202010.09.2020 08:0010.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405915Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23» Оренбург, ул. Потехина,41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23»
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.