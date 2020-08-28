Лот 1

Работы по строительствоуКЛ-6 кВ от ГПП 110/6 кВ "Биохимик" до вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до опоры №23 ВЛ-6 кВ от ТП-329 до ТП-867, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до ТП-33, строительству КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 5а.