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Номер извещения
32009405877
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство КЛ-6 кВ от ГПП 110/6 кВ «Биохимик» до вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до опоры №23 ВЛ-6 кВ от ТП-329 до ТП-867, строительство КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до ТП-33, строительство КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 5а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 13:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Работы по строительствоуКЛ-6 кВ от ГПП 110/6 кВ "Биохимик" до вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до опоры №23 ВЛ-6 кВ от ТП-329 до ТП-867, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до ТП-33, строительству КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 5а.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 15:3002.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405877Подведение итогов не позднее Работы по строительствоуКЛ-6 кВ от ГПП 110/6 кВ "Биохимик" до вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до опоры №23 ВЛ-6 кВ от ТП-329 до ТП-867, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до ТП-33, строительству КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 5а.Саранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительствоуКЛ-6 кВ от ГПП 110/6 кВ "Биохимик" до вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до опоры №23 ВЛ-6 кВ от ТП-329 до ТП-867, строительству КЛ-6 кВ от вновь смонтированной КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ до ТП-33, строительству КТПН-Орб 07К-400/6/0,4 кВ по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 5а.
Начальная цена
1 581 279,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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