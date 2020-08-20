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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:5920.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009405792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.08.2020 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Приложение_3_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_102-2020_МИ.doc

    Приложение_1_-_Проект_договора.doc

    Приложение_2_-Техническая_часть.rar

    Документация_102-2020_МИ.docx

    Протокол_рассмотрения_и_подведения_итогов_102-2020_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405792Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения диагностики объектов Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План БДР на 2020 г.

    Начальная цена

    309 893,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717190/name/5f3e52fcdf8be5.08308151

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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